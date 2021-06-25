Калифорния вводит цифровой паспорт для вакцинированных от COVID-19

18 июня Департамент общественного здравоохранения Калифорнии и Департамент технологий Калифорнии объявили о новой цифровой записи о вакцинации против COVID-19 для калифорнийцев, доступной на myvaccinerecord.cdph.ca.gov. Этот инструмент позволяет калифорнийцам получить доступ к своим записям из систем регистрации иммунизации штата.

Калифорнийская цифровая запись о вакцинации против COVID-19 соответствует национальным стандартам безопасности и конфиденциальности, создана штатом и предоставляет жителям Калифорнии возможность просматривать и сохранять записи о вакцинах.

Как говорится она сайте, цифровая запись вакцинации против COVID-19 проста в использовании: человек вводит свое имя, дату рождения и адрес электронной почты или номер мобильного телефона. После создания 4-значного PIN-кода пользователь получает ссылку на свою запись, которая откроется после повторного ввода PIN-кода.

Таким образом, Калифорния присоединяется к растущему консорциуму государственных и частных организаций, таких как UC Health, EPIC и Cerner, предоставляя людям возможность доступа к официальным копиям своих записей данных об иммунизации. Коалиция VCI.org стремится улучшить конфиденциальность и безопасность информации о пациентах, сделать медицинские записи портативными и сократить количество случаев мошенничества в сфере здравоохранения. Компании, которые включают QR-сканирование в свои системы, должны придерживаться SMART Health Card Framework, разработанной VCI.