Из кодекса Калифорнии хотят удалить гендерные формулировки для должностных лиц

Губернатору Калифорнии предстоит подписать 2 законопроекта, связанных с указанием гендерной идентичности в официальных документах. Законопроект об удалении гендерных формулировок из кодекса Калифорнии предстоит подписать губернатору Гэвин Ньюсому, ранее этот законопроект поддержали в Сенате штата обеими партиями.

В кодексе Калифорнии зачастую лицо, занимающее должность губернатора, вице-губернатора, генерального прокурора, государственного секретаря, государственного контролера, казначея, комиссара по страхованию и Совета по уравнениям по-прежнему именуется «он», несмотря на то, что эти должности занимают женщины.

Автор закона Ребекка Бауэр-Кахан убеждена, что все ссылки на пол представителя власти должны быть гендерно нейтральным.

Подполковник Элени Куналакис, первая женщина, избранная вице-губернатором, заявила, что она “является живым доказательством того, что эти изменения давно назрели. Если мы сделаем наш кодекс гендерно нейтральным, это позволит всем калифорнийцам узнать, что они могут здесь руководить, независимо от их гендерной идентичности.”

Другой закон, ожидающий подписи губернатора Гэвина Ньюсома, законопроект – AB 439, который предполагает добавление небинарной гендерной идентичности (onbinary gender identity) для внесения в свидетельства о смерти. Этот законопроект не является каким-то исключительным шагом, т.к. в Калифорнии небинарная гендерная идентичность уже добавлена ​​в водительские права, свидетельства о рождении и некоторые другие официальные документы.