Хакер из Украины приговорен к тюремному заключению за схему, взломавшую десятки миллионов банковских карт

24 июня в Западном округе Вашингтона гражданин Украины 33-летний Андрей Колпаков был приговорен к семи годам лишения свободы за участие в преступной деятельности хакерской группы FIN7. Суд также обязал ответчика выплатить компенсацию в размере 2 500 000 долларов США.

Общий ущерб банкам, продавцам, карточным компаниям и потребителям оценивается более чем в 1 миллиард долларов, сообщается на сайте Департамента Юстиции.

Согласно представленным в деле документам, Андрей Колпаков, который использовал несколько разных имен, выступал в роли хакера высокого уровня в группе FIN7. Он был арестован в Испании 28 июня 2018 года и экстрадирован в США 1 июня 2019 года. В июне 2020 года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и еще по одному пункту обвинения в сговоре с целью взлома компьютера.

Согласно документам, по крайней мере с 2015 года члены FIN7 распространяли вредоносное ПО, чтобы атаковать сотни американских компаний. FIN7 взломала тысячи компьютерных систем и украла миллионы номеров кредитных и дебетовых карт клиентов, которые затем использовались или продавались для получения прибыли.

С 2015 года многие номера украденных платежных карт были выставлены на продажу на подпольных онлайн-площадках. В одних только Соединенных Штатах FIN7 успешно взломал компьютерные сети предприятий во всех 50 штатах и ​​округе Колумбия, похитив более 20 миллионов записей о карточках клиентов из более чем 6 500 торговых точек в более чем 3 600 отдельных офисах.

Согласно судебным документам, потерпевшие понесли огромные расходы, которые, по некоторым оценкам, превысили 1 миллиард долларов. Дополнительные вторжения произошли за рубежом, в том числе в Великобритании, Австралии и Франции. Компании, публично заявившие о взломах, связанных с FIN7, включают Chipotle Mexican Grill, Chili’s, Arby’s, Red Robin и Jason’s Deli.

Сообщается, что Колпаков был связан с FIN7 как минимум с апреля 2016 года до своего ареста в июне 2018 года. В ходе схемы Колпаков получил компенсацию за свое участие в FIN7, которая намного превышала оплату за законную деятельность в Украине. Более того, члены FIN7, включая Колпакова, были осведомлены об арестах других членов FIN7, но продолжали атаковать американские бизнесы.