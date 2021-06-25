В Калифорнии продлен мораторий на выселения до 30 сентября

Губернатор Гэвин Ньюсом и руководители законодательных органов Сената и Ассамблеи объявили сегодня, 25 июня, о продлении моратория на выселение в штате Калифорния до 30 сентября и об увеличении компенсации по программе Калифорнии по снижению арендной платы.

Напомним, что ныне действующий мораторий истекает 30 июня, т.е. уже на следующей неделе и перед калифорнийцами остро вставала проблемы “а что будет потом?”, т.к. не все еще восстановились и имеют стабильный доход после закрытия штата экономики из-за пандемии COVID-19.

Также подписанное трехстороннее соглашение AB 832 увеличивает размер компенсации за арендную плату – до 100% возмещения просроченной арендной платы, а также предполагаемых платежей как для арендаторов, так и для арендодателей.

По словам законодателей, это важное решение должно помочь калифорнийцам с невысоким доходом, потому что “люди, снимающие жилье, по-прежнему сталкиваются с финансовыми препятствиями, даже когда наша экономика снова открывается. Этот мораторий позволит семьям оставаться в домах, обеспечит критически важную финансовую поддержку домовладельцам и поможет защитить наши предложения арендуемого жилья”.