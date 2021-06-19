Пропавшую калифорнийскую студентку нашли мертвой под Нижним Новгородом

Как ранее сообщал Славянский Сакраменто, в Нижегородской области в России без вести пропала 34-летняя студентка из Калифорнии Сироу Кэтрин Илейн. Американку обнаружили мертвой.



В пресс-релизе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации России говорится, что следователями продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения иностранной гражданки.



По данным следствия, 15 июня 2021 около 18 часов 30 минут девушка вышла из дома, где постоянно проживала, после чего села в неустановленное следствием транспортное средство и направилась в направлении д. Рекшино Борского района Нижегородской области. С тех пор о её местонахождении ничего известно не было.



Сегодня в результате масштабной поисковой операции тело девушки было обнаружено. Кроме этого, следователями СК при тесном взаимодействии с региональным МВД по подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области, 1977 года рождения.



Сообщается, что подозреваемый сотрудничает со следствием. В настоящее время проводятся следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении фигуранту уголовного дела обвинения и избрании меры пресечения.