Байден заявил Путину о том, что США продолжат выступать в поддержку суверенитета Украины

США подготовили резервный фонд на случай продолжения наступления России на Украину, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают оказывать помощь Украине.

«В преддверии саммита США-Россия мы предоставили пакет помощи в области безопасности на сумму 150 миллионов долларов, – заявила Псаки. – За два дня до саммита президент Байден публично выступил на трибуне НАТО, подчеркнув, что США продолжат содействовать наращиванию возможностей Украины в противостоянии агрессии со стороны России».

По словам Псаки, США также подготовили резервный фонд на случай, если Россия продолжит наступление на Украину.

«Президент Байден прямо сказал президенту Путину, что США непоколебимы в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», – подчеркнула Джен Псаки.