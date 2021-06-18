В Хьюстоне открывается четвертое генконсульство Украины в США

Украина открывает четвертое Генеральноe консульство на территории США. Об этом говорится на официальной странице Посольства Украины в США в Фейсбуке.

“Сегодня сделали еще один важный шаг к открытию Генерального консульства Украины в г. Хьюстон, штат Техас. Посол Оксана Маркарова подписала договор на аренду помещения, где официально будет находиться новое зарубежное дипломатическое учреждение Украины в США”, – говорится в официальном сообщении посольства Украины в США.

По словам украинских дипломатов, “Юг США имеет большую и активное украинское сообщество, а также большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинской-американского партнерства”.

“Мы очень рады возможности увеличивать и развивать украинское присутствие в американских регионах”, – заключается в сообщении Посольства.

Стоит отметить, что на данный момент в США фукционируют три Генконсульства Украины – в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Чикаго.