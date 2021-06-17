В среду вечером бывший президент США Дональд Трамп дал интервью Шону Хэннити (Sean Hannity), Fox News. Важно уточнить, что Fox News традиционно охарактеризуется как СМИ, практикующее предвзятое освещение в пользу Республиканской партии, ее политиков и консервативных сторон. В своем интервью Трамп высказался по разным вопросам и его ответы моментально разлетелись по всем СМИ.

В интервью Трамп, конечно же, сослался на свои заявления о фальсификациях на выборах (эти заявления считаются безосновательными, т.к. доказательства фальсификации не предоставлены), заявив, что это “невероятно несправедливо”. Трамп сказал, что, хотя он показал себя «намного лучше» в 2020 году, чем в 2016 году, с точки зрения общего числа голосов, «мы не победили». Именно эта фраза была расценена, как признание в поражении на президентских выборах 2020 года.

«И что шокирует, мы должны были легко выиграть с 64 миллионами голосов, и мы получили 75 миллионов голосов, и мы не победили. Но давайте посмотрим, что с этим произойдет».

Трамп также прошелся по отношениям с Россией и похвалился своими успехами:«Вы знаете, обо мне говорят с Россией, я лажу с Путиным. У меня были хорошие отношения с Путиным. Но я был таким жестким».

Также Трамп также сказал, что хочет, чтобы Байден добился успеха в международной дипломатии, чтобы он «пошел и сделал добро для нашей страны», но добавил, что его недавняя встреча на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным была «ужасной».

Конечно, бывший президент сказал журналисту республиканского Fox News, что в Америке больше нет свободной прессы:”У нас больше нет справедливой и свободной прессы. Нравится вам это или нет, и я очень не хочу говорить это вам, потому что вы твердо сторонник прессы, несмотря на то, через что вы проходите, но у нас больше нет свободной и честной прессы.”