Байден: Россия сейчас находится в очень и очень трудном положении

Президент заявил, что Владимир Путин его ничем не удивил, а Россия находится «в очень трудном положении» и отчаянно желает оставаться влиятельной державой, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден заявил в среду вечером, что российскому лидеру, вероятно, не хотелось бы, чтобы Россию называли «Верхней Вольтой с ядерным оружием». Байден сказал об этом, общаясь с репортерами перед вылетом из Женевы в Вашингтон, округ Колумбия.

Как отметил Байден, Владимир Путин не смог его ничем «удивить» во время переговоров.

«Я не был удивлен, потому что я убежден в том, что… Россия сейчас находится в очень и очень трудном положении. Их прижимает Китай. Они отчаянно хотят остаться крупной державой. Вы не ошибаетесь, когда говорите, что Байден уже дал Путину то, чего он хочет: легитимность, возможность стоять на мировой арене вместе с президентом Соединенных Штатов, – сказал Байден, обращаясь к журналистам. – Они отчаянно хотят продолжать оставаться актуальными».

Байден предположил, что российским лидером двигает честолюбие, напомнив журналистам о распространенном в 1980-х годах выражении «Верхняя Вольта с ядерным оружием», которое в отношении СССР употребляли некоторые западные политики.

«Они не хотят, чтобы их называли, как говорили некоторые их критики, вы знаете, “Верхней Вольтой с ядерным оружием”, – заметил Байден, – И это важно. И я обнаружил, что это имеет значение почти для каждого мирового лидера, независимо от того, какую страну он представляет: как их воспринимают, каково их положение в мире. Для них это важно. Для них это важно и с точки зрения внутренней поддержки».

Фраза «Верхняя Вольта с ракетами» в свое время приписывалась бывшему канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту и премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер. Точное происхождение этого выражения, авторы которого провели параллель между Советским Союзом и Верхней Вольтой (так до 1984 года называлось западно-африканское государство Буркина-Фасо), неизвестно.

По словам Байдена, все мировые лидеры, с которыми он встретился на этой неделе во время саммитов G7 и НАТО, крайне положительно отозвались о решении президента США организовать встречу с Путиным. Президент США добавил, что, благодаря коллективной поддержке Запада, он оказался «в гораздо лучшем положении, чтобы представлять весь Запад» на переговорах.

Отвечая на вопрос журналиста о том, насколько оптимистично Джо Байден оценивает «перемены», которые могут произойти с Владимиром Путиным после саммита, президент подчеркнул, что главный вопрос заключается не в доверии.

«Нам не нужно было оказывать кому-то доверие, чтобы продлить СНВ-3… Дело не в нашем доверии, – заявил Байден, – Вы должны выяснить, в чем заключается корыстный интерес другой стороны… Я никому не доверяю. Я уже… не впервые говорю об этом».

После завершения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, президент Джо Байден в среду вечером вылетел из Женевы в американскую столицу – Вашингтон.