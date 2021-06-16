Байден и Путин согласились, что в ядерной войне не может быть победителя

Президенты США и России опубликовали совместную декларацию по итогам саммита, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден и российский президент Владимир Путин в ходе сегодняшнего саммита согласились с тем, что в ядерной войне не может быть победителя и что развязывать подобные войны недопустимо. Об этом говорится в совместном заявлении Байдена и Путина, выпущенном по итогам саммита, прошедшего в среду в Женеве.

Оба лидера отмечают, что «Соединенные Штаты и Россия продемонстрировали, что даже в периоды напряженности они могут добиться прогресса в достижении наших общих целей по обеспечению предсказуемости в стратегических сферах, снижению риска вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны».

Байден и Путин подчеркнули, что примером приверженности обеих стран контролю над ядерными вооружениями является продление нового Договора СНВ-3.

«Сегодня мы подтверждаем принцип, согласно которому ядерную войну нельзя выиграть и развязывать ее нельзя», – подчеркивается в документе.

В нем также отмечается, что уже в ближайшем будущем США и Россия «вместе начнут интегрированный двусторонний диалог о стратегической стабильности, который будет вестись продуманно и надежно».

«Посредством этого диалога мы стремимся заложить основу для будущих мер по контролю над вооружениями и снижению рисков», – говорится в совместном заявлении американского и российского президентов.