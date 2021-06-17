Кремль: Посол России в США вернется в Вашингтон в ближайшие дни

Российский посол уехал из США в марте, напоминает Служба новостей «Голоса Америки».

Посол России в США Анатолий Антонов, как ожидается, в ближайшие дни вернется в Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На днях, наверное, прилетит», – добавил Песков, отвечая на вопрос, в какой срок Антонов прибудет в США.

Российский посол уехал из США в марте и вернулся в Москву «для консультаций» после того, как Байден в интервью журналисту АВС News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».



В апреле американский посол в России Джон Салливан также покинул Москву и вернулся в Вашингтон для консультаций.