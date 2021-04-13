Госдепартамент предупредил о возможности новых санкций против России

Высокопоставленный представитель Госдепартамента рассказал журналистам подробности переговоров Энтони Блинкена с его украинским коллегой, предает Русская служба «Голоса Америки».

Агрессивные действия России на востоке Украины и рядом с ее границами стали основной темой разговора госсекретаря Энтони Блинкена с его украинским коллегой, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся во вторник. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.

Блинкен встретился с Кулебой в кулуарах заседания Совета НАТО-Украина в Брюсселе, на котором обсуждалась эскалация в российско-украинских отношениях и агрессивные действия со стороны Москвы.

«Госсекретарь… выразил серьезную обеспокоенность, которую мы испытываем (в отношении России). Мы знаем возможности России, а также ее способность предпринимать агрессивные действия, но мы не знаем их намерений», – отметил источник.

По его словам, во время переговоров Дмитрий Кулеба отметил, что, судя по «безумию и дезинформации» в российских СМИ, «режим Путина, похоже, готовит общественное мнение к каким-то действиям против Украины».

Россия должна понимать, что любые «безрассудные действия» с ее стороны повлекут за собой тяжелые последствия в виде санкций, заявил источник в Госдепартаменте. При этом он не исключил возможности того, что новые санкции в отношении Москвы могут быть введены уже скоро, сказав: «Наберитесь терпения».

Отвечая на вопрос о вероятности вступления Украины в НАТО, источник рассказал, что в ходе встречи речь зашла о расширении партнерского статуса Украины в Североатлантическом альянсе, в том числе в виде проведения учений и оказания Киеву поддержки в сфере безопасности. В то же время вопрос о вступлении Украины в альянс в данный момент не ставится, подчеркнул представитель Госдепартамента.

Блинкен и Кулеба также обменялись мнениями по поводу строительства газопровода «Северный поток-2». Обе страны озабочены этим «опасным проектом», и Соединенные Штаты продолжат работать с Германией по этому вопросу, заявил представитель Госдепартамента.