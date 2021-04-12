Дональд Трамп: на выборах 2024 победит республиканец

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что верит в победу представителей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс 2022 года и президентских 2024 года.

“Сегодня вечером я выступаю перед вами, будучи уверенным в том, что в 2022 году мы заберем назад контроль над Палатой представителей и вернем Сенат. А потом, в 2024 году, республиканский кандидат выиграет Белый дом,” – заявил Трамп на встрече со сторонниками во Флориде.

Бывший американский лидер подчеркнул, что сделает все возможное для поддержки представителей Республиканской партии.

До сих пор открытым остается вопрос – а будет ли сам Трамп второй раз выдвигать свою кандидатуру на роль президента США. Пока он не дает утвердительного ответа, но и не опровергает такую ​​возможность.

Следует отметить, что о своих президентских амбициях уже заявил экс-госсекретарь Майк Помпео. Однако, эксперты считают, что кандидатами на выборах от республиканцев также могут стать бывший вице-президент Майк Пенс и экс-представительница США в ООН Никки Хейли.