В Орегоне работодатель может потребовать подтверждение вакцинации от COVID-19

По данным Бюро труда и промышленности штата Орегон (Oregon Bureau of Labor and Industries), работодатель может потребовать вакцинацию от COVID-19, но должен рассмотреть исключения либо из-за искренних религиозных убеждений, либо из-за инвалидности, которая не позволяет им пройти вакцинацию от COVID-19.

Работодатели должны заблаговременно уведомлять об этом своих сотрудников. При этом они должны оплачивать сотрудникам время, потраченное на получение прививки в специальных учреждениях. Если какие-либо сотрудники решили вакцинироваться в нерабочее время и в учреждениях на свой выбор, работодатель не обязан платить им. Сотрудник, решивший пройти необходимую вакцинацию вне установленного учреждения, но в установленные часы, может использовать отпуск по болезни штата Орегон, сообщает KATU2.

Согласно руководству Комиссии по равным возможностям трудоустройства: “Если работодатель определяет, что человек, который не может быть вакцинирован из-за инвалидности, представляет прямую угрозу на рабочем месте, работодатель не может исключить сотрудника с рабочего места или предпринять какие-либо другие действия, если нет способ предоставить разумное приспособление (отсутствие чрезмерных трудностей), которое устранит или снизит этот риск, чтобы непривитый сотрудник не представлял прямой угрозы”.

При этом для работодателей это не является обязанностью – требовать вакцинацию, но они должны гарантировать, что рабочие места не представляют опасность в связи с COVID-19.