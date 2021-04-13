За годы президентства Трамп опустился почти на 300 строк в рейтинге Forbes

Экс-президент занял 1299-е место в новом списке миллиардеров, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Похоже, что президентство обошлось Дональду Трампу более чем в 1 миллиард долларов.

За время пребывания в Белом доме Трамп опустился почти на 300 строчек в рейтинге миллиардеров Forbes, сообщил журнал.

По подсчетам Forbes, состояние Трампa за четыре года сократилось с 3,5 миллиарда до 2,4 миллиарда долларов.

Этого все еще хватает, чтобы занять 1299-е место в новом списке миллиардеров, но в прошлом году Трамп занимал 1001-е место.

Первую строчку в рейтинге занимает владелец Amazon и Washington Post Джефф Безос, которого Трамп регулярно критиковал. Его состояние оценивается в 177 миллиардов долларов.