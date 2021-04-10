Президент Джо Байден поблагодарил натурализированных граждан США

Президент Джо Байден записал видео с благодарностью иммигрантам, получившим гражданство США.

На видео президент Байден благодарит иммигрантов за то, что они выбрали США. Также он упоминает своих собственных предков, которые переехали в Штаты из Ирландии. Байден сказал, что у всех людей, которые покинули свои родные страны, чтобы жить Соединенных Штатах, есть одна общая черта – мужество: “Мужество, необходимое для того, чтобы пожертвовать собой и совершить этот путь. Смелость покинуть свои дома, свою жизнь, своих близких и приехать в страну, которая является больше, чем просто местом, а скорее идеей”.

Как известно, президент Джо Байден лояльно относится к иммигрантам независимо от их статуса в отличие от предыдущего президента Дональда Трампа. По мнению действующего президента, запрет на въезд иностранцам, введенный Трампом и отмененный Байденом, противоречил ценностям Америки. Также администрация Байдена намерена предоставить легальный статус 11 миллионам недокументированным иностранцам разных категорий.