Байден поручил изучить вопрос о реформировании Верховного суда

Республиканцы выступают против того, что они называют планом демократов по расширению состава Верховного суда, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден в пятницу учредил экспертную комиссию для изучения вопроса о реформировании состава Верховного суда США, включая весьма дискуссионный вопрос о расширении судейского состава, сообщило агентство «Франс-Пресс».

В течение нескольких месяцев в США велись активные дебаты о том, следует ли демократам расширить судейский состав после того, как бывшему президенту Дональду Трампу удалось создать устойчивое преобладание консерваторов над либералами в главном суде страны.

Верховный суд является высшим арбитром по фундаментальным правовым вопросам, включая права различных меньшинств и ЛГБТ-сообщества, расизм, смертную казнь и вопросы проведения выборов, а судьи назначаются на должность пожизненно.

Выполняя свое предвыборное обещание, Байден подписал указ о создании двухпартийной комиссии, состоящей из трех десятков экспертов, включая ученых и юристов, бывших сотрудников администрации и бывших федеральных судей, чтобы рассмотреть со всех сторон крайне важный вопрос о реформировании Верховного суда.

Одна из основных задач комиссии – провести «анализ основных аргументов в нынешних общественных дебатах за и против реформы Верховного суда», говорится в сообщении, опубликованном Белым домом.

В тексте постановления об учреждении комиссии вопрос возможного расширения состава суда не упоминается. Однако ранее Белый дом заявлял, что эксперты изучат вопросы «продолжительности службы и смену судей; состав Суда и число судей; а также отбор дел, судебные правила и судебную практику».

Президент предписал комиссии подготовить отчет в течение 180 дней после ее первого заседания.

В состав членов комиссии входят, в том числе, Нэнси Гертнер, судья федерального окружного суда с 1994 по 2011 год, и эксперт по конституционному праву Лоуренс Трайб, профессор Гарвардского университета, работавший в администрации Барака Обамы.

Республиканцы выступают против того, что они называют планом демократов по расширению состава Верховного суда.

«Президент Байден хочет радикализировать Верховный суд. Ваши права находятся под угрозой», – говорится в твите, опубликованном республиканцами, входящими в состав Судебного комитета Палаты представителей.

На этой неделе судья Стивен Брейер, один из либеральных членов Верховного суда, предупредил сторонников расширения состава суда о том, что этот шаг может снизить доверие американцев к судебной системе. Тем временем активисты выступают за то, чтобы 82-летний Брейер, который является самым старым членом суда, ушел в отставку. Это позволит президенту Байдену выдвинуть кандидатуру молодого и прогрессивного судьи.

Конгресс несколько раз менял численный состав Верховного суда в середине XIX века. К примеру, в 1863 году республиканцы увеличили количество судей до 10, что позволило тогдашнему президенту Аврааму Линкольну выдвинуть кандидатуру своего назначенца.

Через несколько лет количественный состав суда был сокращен до семи, но в 1869 году он был увеличен до девяти человек. С тех пор состав суда оставался неизменным.