В Палате представителей рассмотрят законопроект о репарациях потомкам рабов

Юридический комитет Палаты представителей рассмотрит в среду законопроект о создании комиссии по изучению истории рабства в США и выявлению уместных форм компенсации потомкам пострадавших от рабства.

На протяжении десятилетий в Конгресс неоднократно вносились законопроекты об инициативах по изучению истории рабства, которое началось в США в начале 1600-х годов, а также проблемы дискриминации в отношении потомков африканцев, насильно ввезенных в страну и обращенных в рабство.

По словам Юридического комитета, на этот раз законопроект впервые дошел до стадии доработки, на которой законодатели обсуждают внесение возможных изменений в документ. Обычно законопроекты, достигающие этого уровня, пользуются достаточной поддержкой, чтобы их впоследствии передали на рассмотрение в полном составе Палаты представителей.

Как рассказал глава Юридического комитета Джерольд Надлер, законопроект призван помочь стране «разобраться с прошлым» и обрести более глубокое понимание расового вопроса.

«Еще долгое время после отмены рабства сегрегация и подчинение афроамериканцев были определяющими элементами политики этой страны, которая сформировала ее ценности и ее институты, – заявил Надлер на прошлой неделе. – Сегодня мы все еще наблюдаем расовое неравенство в плане доступа к образованию, здравоохранению, жилью, страхованию, занятости и другим социальным благам, что напрямую связано с разрушительным наследием рабства и расовой дискриминации на государственном уровне».

Автор законопроекта конгрессмен Шейла Джексон Ли заявила, что закон позволит «наконец-то дать отпор очевидному социальному неравенству, с которым сталкиваются сегодня представители афроамериканской общины, и найти решения».

Она добавила, что комиссия, которую предлагает создать, будет развивать инициативы, уже начатые местными органами власти и частными учреждениями.

Законопроект должен получить одобрение Палаты представителей и Сената, после чего его передадут на подпись президенту Джо Байдену.

В соответствии с законопроектом, комиссия также должна будет изучить роль, которую федеральное правительство и правительства штатов сыграли в поддержке рабства и законов, дискриминирующих потомков порабощенных людей. Кроме того, предлагается изучить «долгосрочные последствия рабства для афроамериканцев».

Крис Ханнас, VOA