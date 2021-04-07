Губернатор Калифорнии объявил дату открытия экономики штата

Губернатор Гэвин Ньюсом планирует открыть Калифорнию к середине июня в зависимости от показателей общественного здравоохранения.

Губернатор Гэвин Ньюсом объявил во вторник, что Калифорния может снять большинство ограничений, введенных в связи с COVID-19, к 15 июня при условии, что будет достаточным количество вакцин, а количество госпитализаций будет низким.

Гэвин Ньюсом сказал, что штат отменит свою многоуровневую систему рисков и ограничений с обязательным требованием ношения масок и другими “здравыми мерами здравоохранения” и пр. в зависимости от показателей общественного здравоохранения. По его словам, к настоящему времени введены 20 миллионов доз вакцины против коронавируса. Право на вакцинацию также увеличивается – по словам губернатора, люди в возрасте 50 лет и старше получили право на вакцинацию 1 апреля, а с 15 апреля к ним присоединятся те, кому 16 лет и старше. Калифорния является лидером по введению вакцин в Америке – штат ввел на 7 миллионов доз больше, чем любой другой штат США.

Также Гэвин Ньюсом заявил, что штат продолжит отслеживание контактов и тестирование. Он предупредил, что предварительный план открытия шата зависит от количества вакцин и госпитализаций, добавив, что официальные лица будут отслеживать эти показатели “с возможностью пересмотра” установленной даты, если это будет необходимо.