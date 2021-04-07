Регулятор ЕС выявил 169 случаев тромбов в мозге у вакцинированных взрослых

Речь идет о людях, получивших вакцину от компании AstraZeneca, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Европейский регулятор по лекарственным средствам получил сообщения о 169 случаях редкой формы нарушения мозгового кровообращения у людей, получивших вакцину компании AstraZeneca, сообщил в среду высокопоставленный представитель ведомства.

По состоянию на 4 апреля было зарегистрировано 169 случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки на 34 миллионов доз вакцины, введенных в Европейской экономической зоне, рассказала Сабин Штраус, председатель комитета безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Ранее агентство объявило, что обнаружило возможную связь между вакциной и редкими случаями тромбоза у вакцинированных взрослых.

В ведомстве подчеркнули, что польза от вакцинации перевешивает риски.