В штате Вашингтон полностью сгорела славянская баптистская церковь

Пожарные округа Грант, штат Вашингтон, были вызваны в 17:32 в субботу вечером, 3 апреля, по адресу 315 Fifth Ave. SE, Soap Lake, на котором находился Дом молитвы Славянской баптистской церкви (House of Prayer Slavic Baptist Church). Об этом “Славянскому Сакраменто” сообщили в пожарном управлении округа.

Фото: Grant County Fire

Свидетели, сообщившие о происшествии, сказали, что пожар начался в задней части здания. Позже стало известно, что пожар начался на кухне Дома молитвы.

Пожар был потушен, начальник 7-го пожарного округа в округе Грант Кирк Шеппард сообщил, что Дом молитвы Славянской баптистской церкви полностью сгорел. По его словам, на тушение ушло более трех часов – около 20:45 пожарные расчеты покинули место происшествия – никто не пострадал. Причина возгорания остается неизвестной.

Когда пожарные боролись с пожаром на 5-й авеню, полиции города пришлось приказать людям держаться подальше от места происшествия после того, как кто-то проехал по шлангу с водой.