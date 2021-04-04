Украина проведет совместные военные учения с НАТО

Представитель Вооруженных Сил Украины (ВСУ) заявил в субботу о том, что Киев через несколько месяцев проведет совместные военные учения с войсками НАТО. Это может вызвать напряженность в отношениях с Москвой, которая выразила свое несогласие с таким шагом, пишет агентство «Рейтер».

Россия заявляет, что будет вынуждена принять ответные меры, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

НАТО в четверг выразило обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи рядом с восточной границей Украины. При этом Россия предупредила, что серьезная эскалация конфликта в Донбассе может «разрушить» Украину.

Кремль в пятницу заявил, что любое размещение войск НАТО на территории Украины приведет к усилению напряженности у границ России и вынудит Москву принимать дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин в четверг в беседе со своим украинским коллегой Андреем Тараном «осудил недавнюю эскалацию агрессивных и провокационных действий России на востоке Украины» и подтвердил «неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины».

В учениях будет задействовано более тысячи военнослужащих как минимум из пяти стран-членов НАТО, они пройдут через несколько месяцев, говорится в заявлении ВСУ, опубликованном в субботу в Фейсбуке.

«В частности, будут отработаны оборонительные действия с последующим наступлением с целью восстановления государственной границы и территориальной целостности государства, подвергшегося агрессии со стороны одной из враждебных соседних стран», – говорится в заявлении.

В нем не уточняется, когда именно пройдут учения.