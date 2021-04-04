ФБР разыскивает сотрудника Службы внешней разведки России

Федеральное Бюро Расследований объявило в розыск сотрудника Службы внешней разведки России, Александра Юрьевича Коршунова. Об этом сообщила пресс-служба федерального ведомства США.

Александр Юрьевич Коршунов разыскивается в связи с его предполагаемым участием в хищении в Соединенных Штатах Америки сведений, составляющих коммерческую тайну. В 2009 г. Александр Юрьевич Коршунов был назначен директором по маркетингу и продажам российской государственной авиационной компании «Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК)».

В сентябре 2018 г. Министерство торговли США включило ОДК в список юридических лиц, чьи действия противоречат интересам государственной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов Америки. Согласно предположениям, в период между 2013 и 2018 гг. Коршунов вступил в преступный сговор и осуществил попытку хищения у американской авиационной компании сведений, составляющих коммерческую тайну. Работа Коршунова состояла в том, чтобы побуждать западные авиационные компании к сотрудничеству с ОДК, тем самым способствуя развитию российских авиационных технологий. Он нанимал работавших в филиале крупной авиационной компании США инженеров в качестве консультантов по модернизации конструкции российского авиационного двигателя ПД-14.

Согласно предположениям, Коршунов также скрывал факты закупок для ОДК западных технологий через филиалы и компании-партнеры и сумел приобрести у авиационной компании США для России конфиденциальные, защищенные, уникальные инженерно-промышленные образцы, планы и технологические методики.

21 августа 2019 г. Окружной суд США по Южному округу штата Огайо, г. Цинциннати, шт. Огайо, официально обвинил Коршунова в совершении преступления.

Если Вы располагаете какой-либо информацией об этом человеке, просим Вас обратиться в местное отделение ФБР или в ближайшее посольство или консульство США, говорится в официальном пресс-релизе.