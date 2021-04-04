В штате Нью-Йорк легализована марихуана

Американские правозащитники приветствуют декриминализацию каннабиса, сообщает Евгений Маслов из Голоса Америки.

Для Нью-Йорка это не стало большим сюрпризом. Легализация марихуаны в штате, споры о которой велись уже давно, была скорее вопросом времени. Закон, подписанный губернатором, разрешает продавать рекреационную марихуану людям, достигшим 21 года, в специальных магазинах. При себе можно будет иметь до 85 граммов каннабиса или до 24 граммов в виде концентрата.

В частных домах разрешено выращивать до 12 кустов марихуаны на семью. В Нью-йоркской мэрии одними из первых приветствовали решение легализовать рекреационную марихуану. По мнению законодателей, это может помочь созданию 60 тысяч новых рабочих мест, а отчисления в бюджет штата в виде налогов составят, по самым скромным оценкам, $350 миллионов в год. Часть из этих средств пойдут на развитие самых бедных районов и общин города и штата.

Нью-Йорк стал 15-м штатом в стране, где разрешена не только медицинская, но и рекреационная марихуана. Каннабис-бума местные власти при этом не ожидают и ссылаются на опыт в этом вопросе других штатов. Для правозащитников декриминализация марихуаны – это победа. Несколько десятилетий Нью-Йорк лидировал по числу арестов даже за незначительное количество марихуаны.