45-й президент США Дональд Трамп запустил собственный веб-сайт под названием «45Оffice». Представители экс-президента заявили, что веб-сайт создан для того, чтобы предоставить людям возможность обратиться к Дональду Трампу и к экс-первой леди Мелании Трамп, а также для координации их общения с прессой.

Веб-сайт также станет собственной платформой Дональда Трампа, на которой он сможет напрямую обращаться к своей аудитории – страницы Трампа на крупнейших платформах социальных сетей были заблокированы после штурма Капитолия 6 января, сообщает Голос Америки на Фейсбуке.