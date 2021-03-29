США поддерживают территориальную целостность Украины

Об этом заявил советник по безопасности американского президента Джейк Салливан, передает Русская служба «Голоса Америки».

Советник по безопасности президента Байдена Джейк Салливан пообщался по телефону с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, и высказал поддержку Киеву со стороны Вашингтона. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Г-н Салливан подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины перед лицом продолжающейся агрессии. Он также сообщил о приверженности администрации Байдена активизации нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины», – отмечается в распространенном заявлении.