Украинцы осуждены за торговлю поддельными лекарствами от рака и гепатита

Согласно информации Департамента юстиции, двое граждан Украины были осуждены за незаконный оборот и контрабанду в США поддельных лекарств от рака и гепатита.

36-летний Максим Ниенадов (Maksym Nienadov) являлся владельцем украинской компании Healthy Nation. Он и его сообщник, 34-летний Владимир Николаиенко (Volodymyr Nikolaienko), признали себя виновными в июле 2020 года в незаконном обороте и контрабанде в США поддельных лекарств, а также в заговоре с этой целью. Ниенадов также признал себя виновным в распространении в США лекарственных средств под неправильным брендом. Ранее Slavic Sacramento писало о предъявлении обвинения указанным лицам.

Ниенадов и Николаенко были арестованы в апреле 2019 года после того, как они прибыли в США из Украины, чтобы обсудить продажу будущих незаконных поставок лекарств. Они находились и будут оставаться под стражей в ожидании перевода в учреждение Федерального бюро тюрем.

25 марта Ниенадов и Николаенко были приговорены к тюремному заключению сроком на 71 (около 6 лет) и 33 месяца (около 3 лет) соответственно. Ожидается, что каждый из них столкнется с процедурой выдворения из США после отбытия тюремного заключения.