Власти Калифорнии намерены вакцинировать большинство калифорнийцев к лету 2021 года

В Калифорнии активно проходит вакцинация против COVID-19. Штат заявил, что намерен вакцинировать большинство калифорнийцев к лету 2021 года.

Губернатор Гэвин Ньюсом заявил, что с 15 апреля откроется право на вакцинацию для всех жителей штата в возрасте от 16 лет и старше. Напомним, что в настоящее время происходит вакцинация людей из групп повышенного риска.

Большинство калифорнийцев будут вакцинированы в пунктах вакцинации, у врача, в клиниках или аптеках. Крупные аптечные сети CVS, Rite Aid и Walgreens также участвуют в вакцинации.Как писал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в своей колонке, в штате запущен инструмент уведомлений My Turn, чтобы проверить право на участие в вакцинации и назначить встречу для получения прививки.

Чтобы узнать, можете ли вы в ближайшее время получить вакцину от COVID-19, ответьте на несколько вопросов на myturn.ca.gov (это займет всего несколько минут), в меню есть возможность выбрать русский язык. Если вы соответствуете критериям, вы сможете запланировать запись на прием; если не соответствуете, то вам будет предложено зарегистрироваться, чтобы получать обновления о доступности записи на вакцинацию.

Важно понимать, что в связи с большим спросом и ограниченным количеством вакцин против COVID-19 для планирования записи на прием может потребоваться несколько недель, но информация регулярно обновляется.