NYT: Белый дом готовит план укрепления экономики стоимостью до 3 триллионов долларов

По данным газеты, советники Байдена порекомендуют разделить экономическую повестку на несколько законодательных инициатив, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Экономические советники президента Джо Байдена готовы порекомендовать выделить до 3 триллионов долларов на масштабные усилия, направленные на укрепление экономики, снижение углеродных выбросов и сокращение экономического неравенства.

Об этом сообщила газета New York Times.

По данным издания, Белый дом планирует начать с масштабного плана развития инфраструктуры, который может быть частично профинансирован за счет повышения налогов на корпорации и богатых.

После нескольких месяцев внутренних дебатов советники Байдена, как ожидается, представят свои предложения президенту на этой неделе.

Ссылаясь на неназванные источники, знакомые с содержанием плана, газета пишет, что советники порекомендуют разделить экономическую повестку президента на отдельные законодательные элементы, а не пытаться провести гигантский пакет через Конгресс.

Общий объем расходов, согласно плану, вероятно, составит 3 триллиона долларов, сообщила New York Times.

Эта цифра не включает затраты на продление новых временных налоговых сокращений с целью борьбы с бедностью, которые, по оценкам, подготовленным сотрудниками администрации, могут составить сотни миллиардов долларов.