Директор CDC обеспокоена возможным новым всплеском заболеваемости COVID-19

Рошель Валенски заявила, что последние статистические данные должны стать предупреждением для американцев, передает Русская служба «Голоса Америки».

Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выразила обеспокоенность по поводу того, что США, возможно, движутся к всплеску заболеваемости коронавирусом в связи с тем, что все больше штатов ослабляют профилактические меры и все больше людей путешествуют по стране.

В ходе виртуального брифинга группы Белого дома по реагированию на COVID-19 Рошель Валенски заявила, что семидневное среднее число новых случаев заболевания в стране за последнюю неделю выросло до 53800, в то время как двухнедельное среднее колебалось от 50 тысяч до 60 тысяч в день.

По словам Валенски, в американских штатах растет число новых случаев, вызванных вариантными штаммами вируса. Это особенно заметно в Калифорнии, самом населенном штамме США, где на долю нового варианта приходится 52 процента новых случаев инфицирования.

По словам Валенски, все эти данные должны стать предупреждением для всех американцев, что пандемия еще не закончилась.

Она заявила, что США переживают критический момент в пандемии, и выразила обеспокоенность, что если страна не предпримет правильных действий, она подойдет к «предотвратимому всплеску, который наблюдается в Европе прямо сейчас, в то время как мы так агрессивно наращиваем масштабы вакцинации».

Рабочая группа Белого дома сообщила, что 81 миллион американцев, или около 25 процентов, получили по крайней мере одну дозу вакцины, а еще 41 миллион человек, около 13 процентов, полностью вакцинированы.