Сидни Пауэлл попросила суд отклонить иск Dominion на 1,3 млрд долл

Сидни Пауэлл, адвокат, консультировавшая предвыборную кампанию президента Дональда Трампа, в понедельник попросила судью отклонить иск на 1,3 миллиарда долларов, в котором она обвиняется в распространении ложных теорий заговора о ноябрьских президентских выборах. Об этом сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Согласно судебным документам, Пауэлл заявила, что для иска, поданного Dominion Voting Systems Inc в январе, «нет оснований».

Пауэлл, которую представляют тремя юриста, утверждает, что заявления, которые она делала в отношении Dominion, защищены правом на свободу слова в соответствии с Первой поправкой к Конституции США. Она сказала, что ее утверждения о Dominion должны считаться преувеличением, и что «разумные люди не примут такие утверждения как факт, а будут рассматривать их только как заявления, ожидающие проверки в суде в ходе соответствующей процедуры».

Адвокат Dominion, Том Клэр, отметил в заявлении, что компания стремится к дальнейшему продвижению дела, добавив, что «попытка Пауэлла закрыть дело противоречит ее утверждению о том, что она хочет представить свои доказательства в суде».

Сидни Пауэлл вместе с давним адвокатом Трампа Руди Джулиани, обвинила в ноябре компанию Dominion, что ее электронные машины для голосования засчитывали избирательные бюллетени в пользу Джо Байдену.

В более поздних выступлениях в СМИ Пауэлл ложно утверждала, что Dominion была создана в Венесуэле для фальсификации выборов покойного президента страны Уго Чавеса, и что Dominion подкупил должностных лиц штата Джорджия для заключения контракта.

«Безумные обвинения Пауэлла явно ложны», – заявили адвокаты Dominion в своем иске. Трамп назвал Пауэлл одним из своих «замечательных адвокатов» в твите от 14 ноября.

Джулиани и другой юрисконсульт Трампа, Дженна Эллис, позже дистанцировались от Пауэлл, заявив, что Пауэлл «не является членом юридической команды Трампа».

Dominion подал аналогичный судебный иск против Джулиани, требуя от него 1,3 миллиарда долларов в качестве компенсации за ущерб. Руди Джулиани также сказал, что его слова подпадают под защиту Первой поправки к Конституции.