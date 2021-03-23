По меньшей мере 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете в городе Боулдер в штате Колорадо. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на источники газеты The New York Times и The Washington Post.

Фото: CBS Evening News

Сообщается, что в числе погибших есть полицейский. Газеты отмечают, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать предполагаемого нападавшего. Американские телеканалы показали кадры, на которых видно, как полицейские выводят из здания супермаркета обнаженного по пояс человека.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент Джо Байден проинформирован о случившемся. “Президент был проинформирован о стрельбе в Колорадо, его команда будет держать его в курсе по мере развития событий”, – написала Псаки в Твиттере.