Город в штате Иллинойс будет выплачивать чернокожим жителям репарации за последствия рабства

Власти города Эванстон – пригорода Чикаго, штат Иллинойс – в понедельник стал первым городом США, который предоставил своим чернокожим жителям, компенсацию за прошлую дискриминацию и длительные последствия рабства, передает Голос Америки.

Городской совет проголосовал 8:1 в поддержку распределения 400 000 долларов среди чернокожих семей. Каждая из этих семей получит 25 000 долларов на ремонт дома или взносы за ипотеку.

Горожане, претендующие на репарации, должны были либо проживать, либо быть прямым потомком чернокожего, проживавшего в Эванстоне с 1919 по 1969 год и пострадавшего от дискриминации из-за городских постановлений, политик и практик.

Программа финансируется за счет пожертвований и поступлений от 3% налога на продажу рекреационной марихуаны. Город пообещал распределить 10 миллионов долларов в течение 10 лет.

Сотни сообществ и организаций в США рассматривают возможность выплаты компенсации чернокожим. Среди них штаты Калифорния, Массачусетс, Род-Айленд, Северная Каролина, Айова, а также ряд религиозных организаций.