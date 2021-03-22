Пентагон продлил развертывание Национальной гвардии на Капитолийском холме

Но численность военнослужащих будет сокращена почти в два раза, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил просьбу полиции Капитолия о продлении развертывания войск Национальной гвардии в районе зданий Конгресса в Вашингтоне до 23 мая 2021 года, сообщил Пентагон.

Однако их численность будет сокращена.

Около 2300 военнослужащих продолжат выполнять миссию поддержки, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби.

«Речь идет о сокращении почти на 50 процентов нынешних сил поддержки, – сказал Кирби. – Решение было принято после тщательного рассмотрения запроса и внимательного изучения его влияния на боеготовность».

В течение этого периода представители министерства обороны будут работать совместно с полицией Капитолия над постепенным сокращением присутствия Национальной гвардии, насколько это позволит обстановка, сказал Кирби.

«Мы благодарим Национальную гвардию за ее поддержку на протяжении всей этой миссии, а также за ее значительные усилия в борьбе с пандемией COVID-19 по всей стране», – заявил представитель Пентагона.

Около 5 тысяч военнослужащих Национальной гвардии по-прежнему несут службу в Вашингтоне. Они прибыли в столицу после штурма Капитолия 6 января.