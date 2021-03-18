После одного из самых трудных годов в нашей жизни забрезжил свет в конце туннеля – вакцины от COVID-19, и моя администрация работает над тем, чтобы ни одно сообщество не осталось обделенным.

Read this article in English

Вакцины COVID-19 безопасны и эффективны. Они – наша великая надежда положить конец пандемии. Вакцинация от COVID-19 является бесплатной, даже если у вас нет документов или медицинской страховки.

После того, как в декабре федеральное правительство разрешило использование вакцин, наша собственная Группа по изучению научной безопасности в западных штатах (Western States Scientific Safety Review Group) подтвердила, что вакцины безопасны. В состав группы входят признанные на национальном уровне ученые, многие из которых из Калифорнии, имеющие опыт работы в области общественного здравоохранения.

Хотя поставки вакцины сейчас ограничены, мы работаем в тесном сотрудничестве с федеральным правительством, чтобы в штат было доставлено больше вакцин. И мы прилагаем все усилия, чтобы построить систему в первую очередь быстрой и безопасной вакцинации калифорнийцев.

Пока поставки вакцины пока остаются ограниченными, мы уделяем приоритетное внимание вакцинам для калифорнийцев, наиболее подверженных риску – то есть для медицинских работников, лиц в возрасте 65 лет и старше, работников образования и по уходу за детьми, работников служб экстренной помощи, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Это означает, что теперь приоритетными могут считаться работники продуктовых магазинов, ресторанов, фермеры – те, кто работает на предприятиях пищевой промышленности и многие другие. И мы работаем над тем, чтобы сообщества, наиболее пострадавшие от COVID-19, часто таковыми оказывались представители цветного сообщества и работники основных сфер – все те, кто поддерживал нас в этом кризисе, могли иметь свободный доступ к вакцине.

Мы инвестируем в общественные организации и сотрудничаем с проверенными новостными изданиями, которые во время пандемии предоставляли важные услуги и информацию всем разнообразным сообществам Калифорнии, чтобы они могли помогать обучаться, мотивировать и побудить людей пройти вакцинацию, когда придет их черед. Мы также развиваем обмен сообщениями с помощью кампании по просвещению населения, создавая контент на языке и учитывая культурные особенности жителей штата, и встречая калифорнийцев там, где они находятся – буквально через мобильные пункты вакцинации, которые были развернуты по всему штату в общественных центрах, местах отправления культа и клиниках.

По всему штату создаются пункты вакцинации, и мы плотно сотрудничаем с партнерами из сообществ, чтобы обеспечить распространение вакцины среди тех, кто больше всего пострадал от этого вируса.

Вы можете увидеть людей в униформе или полицейских, охраняющих пункты вакцинации. Они для того, чтобы помочь калифорнийцам пройти вакцинацию и не являются сотрудниками иммиграционной службы.

Федеральное правительство президента Байдена подтвердило, что они не будут проводить операции по обеспечению иммиграционного контроля на участках и клиниках вакцинации или рядом с ними. При вакцинации от COVID-19 вас не будут спрашивать о вашем иммиграционном статусе.

Кроме того, ваша медицинская информация является частной и не может быть передана сотрудникам иммиграционной службы. Также вакцинация не попадает под “Public charge rule” Департамента внутренней безопасности.

Все калифорнийцы могут зарегистрироваться на сайте myturn.ca.gov , чтобы получать уведомления, когда они могут пойти на вакцинацию. В нескольких округах, таких как Лос-Анджелес, Сан-Диего, Фресно и Сан-Франциско, жители также могут использовать MyTurn, чтобы назначить свой визит для вакцинации; и ожидается, что в ближайшие недели больше округов начнут использовать MyTurn для планирования вакцинации. MyTurn также доступна по бесплатной горячей линии 1-833-422-4255. Операторы говорят на английском и испанском языках, а также предоставляются услуги переводчиков на более, чем 250 языках. Также вы можете попросить своего врача или аптеку записаться на получение вакцины.

После вакцинации по-прежнему важно носить маску, часто мыть руки и продолжать оставаться на расстоянии шести футов друг от друга, чтобы защитить других членов вашего сообщества, которые еще не вакцинированы.

Я призываю каждого калифорнийца пройти вакцинацию, как только подойдет ваша очередь. Вместе мы сможем положить конец пандемии.

Гэвин Ньюсом, Губернатор Калифорнии