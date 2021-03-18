Байден: вакцинация американцев идет с опережением графика

По словам президента, уже на этой неделе его администрация достигнет цели – использовать внутри страны 100 миллионов доз вакцины, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден заявил в четверг, что ранее поставленная им цель – 100 миллионов доз вакцин в течение первых ста дней его президентства – будет достигнута уже в пятницу. Вакцинация американцев от коронавируса, по словам главы государства, проходит со значительным опережением.

«Я горд сообщить, что завтра, спустя 58 дней после начала работы нашей администрации, мы достигнем (ранее поставленной) цели – 100 миллионов доз вакцин будут получены нашими соотечественниками-американцами, – заявил Байден, выступая в Белом доме – Это на несколько недель раньше запланированного срока, даже с учетом проблем, с которыми мы столкнулись во время зимних штормов».

3 марта Джо Байден пообещал, что к концу мая на внутренний рынок США будет поставлено достаточно доз для вакцинации от COVID-19 каждого взрослого американца. Сейчас американцы проходят вакцинацию препаратами производства трех фармацевтических компаний – Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.