Госдепартамент: США не будут уклоняться от конфронтации с Россией

Соединенные Штаты осознают, что отношения с Россией остаются проблемными, однако в Вашингтоне к этому были готовы, заявила представитель Госдепартамента, передает Русская служба «Голоса Америки».

Соединенные Штаты не собираются уклоняться от конфронтации с Россией в случае враждебных действий со стороны Москвы. Об этом в четверг на пресс-брифинге заявила Джалина Портер, заместитель официального представителя Госдепартамента.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как можно охарактеризовать сегодняшний подход США к отношениям с Россией, Портер согласилась с тем, что «наши отношения с Россией остаются проблемными, но это то, к чему мы на самом деле готовы».

По словам представителя Госдепартамента, в будущем Соединенные Штаты хотели бы наладить с Россией «предсказуемые и стабильные» отношения.

«Когда у нас есть возможность быть конструктивными, и это в наших интересах, мы обязательно это делаем, – отметила Портер, – Но, учитывая… поведение России в последние пару месяцев, очевидно, что в (наших) отношениях присутствует… элемент враждебности. И мы не будем уклоняться от этого».

В качестве примера сотрудничества с Россией Портер назвала участие американского дипломата Залмая Халилзада в нынешней конференции в Москве по афганскому мирному урегулированию.

По словам Джалины Портер, США и страны-партнеры «должны четко понимать и накладывать на Россию ответственность за поведение, пресекающее рамки, уважаемые ответственными странами».

Отвечая на вопросы прессы, представитель Госдепартамента также выступила с осуждением ближайшего союзника Кремля – режима Лукашенко в Беларуси и призвала к мирной передаче власти в этой стране.

«Соединенные Штаты, – заявила Портер, – решительно осуждают режим Лукашенко за применение им насилия и репрессивную тактику против мирных демонстрантов и призывают положить конец их подавлению и освободить всех несправедливо задержанных, в том числе политических заключенных».

Днем в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты надеются на продолжение продуктивных отношений с Россией. Беседуя с журналистами, Псаки добавила, что президент Джо Байден не жалеет, что назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей».

Речь идет о недавнем интервью Байдена телекомпании АВС News. Когда интервьюер спросил президента, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил: «Считаю». Он также сказал, что Путин «заплатит» за свои злонамеренные действия.