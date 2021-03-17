Байден призвал мигрантов не приходить в США

Президент заявил, что США возвращают людей, пересекающих границу, передает Служба новостей «Голоса Америки» 17 марта.

Президент США Джо Байден обратился с прямым посланием к потенциальным мигрантам, надеющимся пересечь границу США: «Не приходите!»

В ходе интервью АВС News, отвечая на вопрос, следует ли ему направить четкое послание людям, желающим пересечь границу, Байден сказал: «Мы отправляем назад людей, [которые пересекают границу]».

«Я могу довольно четко сказать: не приходите, не покидайте свой город или общину», – добавил он.

Байден отверг идею, что мигранты приходят, потому что считают, что он будет снисходительно относиться к пересечениям границ.

«Не поэтому», – сказал он.