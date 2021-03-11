Женщина из Юты умерла через 4 дня после 2-й дозы вакцины против COVID-19

В США полным ходом идет вакцинация от COVID-19 и время от времени появляется информация о смерти после получения очередной дозы вакцины, которые тщательно расследуются, чтобы понять, если прямая связь между событиями.

KATU2 выделяет смерть 39-летняя мать-одиночка Кассиди Карилл из Огдена в Юте, которая умерла через четыре дня после получения второй дозы вакцины Moderna COVID-19. Женщина работала хирургическим техником у нескольких местных пластических хирургов, поэтому вакцинация для нее не была сомнением. х

По словам семьи, Кассиди была здорова и у нее не было известных проблем со здоровьем или ранее существовавших заболеваний. У женщины осталась 9-летняя дочь Эмилия.

Отец Кассиди сообщил, что у его дочери сразу возникли “болезненные ощущения в месте укола, затем она заболела, начала жаловаться, что она пьет много жидкости, но не может писать”. В итоге молодая женщина попала в больнице, врачи диагностировали отказ работы печени, вскоре Кассиди умерла. Ее семья сейчас ожидает результаты вскрытия.

Как сообщает CDC, “с 14 декабря 2020 г. по 8 марта 2021 г. в США было введено 92 миллиона доз вакцины против COVID-19. За это время VAERS получила 1637 сообщений о смерти (0,0018%) среди людей, получивших вакцину COVID-19. Врачи CDC и FDA рассматривают каждый отчет о смерти сразу после получения уведомления, а CDC запрашивает медицинские записи для дальнейшей оценки отчетов. Обзор доступной клинической информации, включая свидетельства о смерти, вскрытие и медицинские записи, не выявил никаких доказательств того, что вакцинация способствовала смерти пациентов. CDC и FDA продолжат расследование сообщений о побочных эффектах, включая смертельные случаи, о которых было сообщено VAERS”.