Калифорния готовится к зеленому уровню плана открытия штата

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил на днях, что к плану возобновления работы штата добавляется зеленый уровень.

Напомним, что в августе прошлого года был объявлен ​​многоуровневый план по открытию штата, который предусматривал четыре уровня с цветовой кодировкой: фиолетовый – самый строгий уровень ограничений, красный, оранжевый и желтый, который означал серьезное смягчение ограничительных мер в связи с COVID-19. Теперь добавился зеленый уровень.

Также во время брифинга в среду Ньюсом отметил резкое улучшение ситуации после зимнего всплеска и заявил о сокращении числа случаев заболеваний COVID-19 и госпитализаций в Калифорнии. Кроме этого, он сказал, что в ближайшее время не будет отменять запреты на использование масок или ограничения пропускной способности в общественных местах, в отличие от губернаторов других штатов.

Согласно последним данным, количество людей, госпитализированных с COVID-19 в Калифорнии, находится на самом низком уровне с середины ноября.