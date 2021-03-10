Влияние студенческих долгов на качество жизни иммигрантов

Являясь религиозным беженцем из одной из бывшей Республик Советского Союза – Беларуси, в 2001 г. я прибыл в Калифорнию и, спустя несколько лет, я поступил в Тихоокеанский Университет в городе Фресно (Fresno Pacific University) на факультет психологии. При зачислении в этот аккредитованный государством христианский университет мне, как иммигранту, полагалась существенная скидка при оплате обучения, а также некоторые бенефиты. Не имея работы и достаточного финансирования (учеба была очной, занимала полный рабочий день), я, как и миллионы других студентов-американцев, был вынужден обратится за займом в одну из кредитных организаций, которая позже расследовалась в разных штатах за мошенническую практику кредитования.

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В покрытие займа входили, собственно, оплата за учебу, проживание, питание в кампусе, и, конечно же, дорогостоящие учебники, которые нужно было приобретать практически каждый семестр. Не имея на руках соответствующего капитала, являясь молодым и неопытным иммигрантом, практически не владея английским языком и не будучи в курсе капиталистического устройства американской экономики, я решил подписать контракт с кредитной организацией NelNet. (К слову, данный кредитный союз расследовался властями некоторых штатов и федеральным правительством за мошенническую практику кредитования и правительству даже удалось вынудить NelNet выплатить десятки миллионов реституции.)

Мне так и не удалось закончить обучение – днем я посещал университет, а ночью усердно работал, чтобы обеспечить свое существование. В результате мне пришлось бросить свое образование и полноценно заняться своим финансовым обеспечением.

Стоит отдельно сказать про рекрутеров этого христианского высшего учебного заведения, которые курсировали по славянским церквям США, постоянно вербуя будущих студентов среди неопытной молодежи. Они не только неизменно обещали золотые горы после окончания обучения, но и без устали рекламировали бенефиты учебы в христианском ВУЗе, а также скидки и гранты (многие из которых так и не доходили до студентов).

Если в моем случае ситуация была не такой плачевной – я всего лишь остался должен государству несколько тысяч долларов, то некоторые мои друзья-иммигранты – $50-60, а то и $80 тыс. за обучение в других калифорнийских ВУЗах. Не получив соответствующую работу и не имея другого достойного источника для существования, некоторые из них были брошены на самое дно жизни и теперь влачат жалкое существование.

С приходом демократической администрации к власти в Вашингтоне повсеместно в США растет движение за освобождение от студенческих долгов, как считают бывшие студенты, несправедливо навешанных на них со стороны алчных администраций ВУЗов и кредитных учреждений.

На днях в эфире бесприбыльной организации Ethenic Media Services выступил представитель Нижней палаты Конгресса США Ро Хана (17-й избирательный округ Калифорнии), подтвердивший право президента Байдена вступиться в борьбу за финансовую свободу студентов-должников: “Для тех американцев, которые получают менее $125 тыс. в год должен существовать механизм прощения студенческих долгов. И у нас (США – SlavicSac.com) имеется такая возможность – президент имеет право издать соответствующий указ.”

По словам представителя Конгресса, аннулирование студенческих долгов вышеуказанной прослойке должников обойдется государству в размере около 1 трлн. долларов. Соответствующий бюджет политик предлагает брать из фонда, который будет образован в результате представленного в Конгресс в феврале этого года Акта о мошенниках – многомиллионных корпорациях, уклоняющихся от налогообложения (STOP CHEATERS ACT).

Отметим, что администрация Байдена готова предложить Акт о списании студенческих долгов в размере $10 тыс., но не $50 000, как предлагали некоторые из активистов. Дело в том, что, по мнению Джозефа Байдена, аннулирование серьезных долгов “даст диспропорциональные преференции ультра-богатым американцам”, в то время как прощение сравнительно малых сумм существенно поможет неимущим.

Жительница Калифорнии Андреа Кампус изучала уголовное право в Heald College, однако, после скандала с введением в заблуждение будущих студентов, колледж был расформирован, многие студенты оказались у разбитого корыта. Учеба в колледже оставила жительницу Калифорнии с $13 тыс. долга и финансовой неизвестностью.

“Из-за моего долга и плохой кредитной истории мне было отказано в поступлению на работу и я не могла получить банковский займ на машину и кредитные карточки,” – сказала Андреа Кампус.

Похожим опытом поделился также Габриэл Стюарт, другой бывший студент колледжа в Сан-Хосе, который рассказал о студенческом долге в $52 тыс. После завершения учебы Габриэл женился, и к расходам молодоженов добавился студенческий долг его супруги. И это все помимо других займов и долгов по кредитным карточкам. Вскоре родился сын, и семье пришлось ютиться в одной комнате с новорожденным ребенком. В результате качество жизни молодой семьи значительно ухудшилось, так как все их средства уходят на оплату долгов.

“Это постоянный стресс, когда ни на секунду не можешь расслабиться и чуствовать себя свободным”, – говорит Стуарт.

Задолженность по студенческим займам в США стремительно растет с 2006 года. В 2019 году долг составлял около 1,6 триллиона долларов, это около 7,5% ВВП страны. Американские политики признали рост задолженности по студенческим ссудам как кризис. Бывший министр образования Бетси ДеВос сказала, что портфель Федеральной программы помощи студентам «составляет почти 10% долга нашей страны». Приблизительно 45 миллионов человек имеют задолженность по студенческим ссудам. В 2018 году заемщик задолжал в среднем 37 172 долларов США на момент выхода из системы, что на 20 000 долларов больше, чем в 2005 году.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com