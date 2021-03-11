Конгресс США одобрил выплату $1,4 тыс. большинству американцев в условиях пандемии коронавируса

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 триллиона, который предусматривает прямые выплаты по $1,4 тысячи большинству американцев. Соответствующий план ранее предложил президент Джо Байден. За проект проголосовали только демократы, ни один республиканец план не поддержал.

“Важные новости: Конгресс только что принял американский план спасения президента Байдена – исторический законодательный пакет, который перевернет страницу этой пандемии, принесет прямую помощь американцам и даст толчок нашей экономике”, – отметили в Белом доме.

Ожидается, что деньги будут направлены на вакцинацию от коронавируса, поддержку малого бизнеса, надбавку по безработице и пособия на детей. На прямые выплаты американцам выделят $400 млрд. Кроме того, в рамках плана поддержки экономики до сентября продлят выплаты пособий по безработице в размере $300 в неделю. По подсчетам американских СМИ, ту или иную помощь получат почти 90% семей.

Голосование, прошедшее в нижней палате Конгресса, – последний этап рассмотрения документа. Ранее Сенат США поддержал предложение Байдена, но внес поправки и отправил на повторное рассмотрение в Палату представителей.

© Настоящее Время