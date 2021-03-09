Кампания по отзыву губернатора набрала почти 2 млн подписей

Член законодательного органа Калифорнии, Кевин Кили сообщил, что кампания по отзыву губернатора Гэвина Ньюсома «Отзыв» (“Recall”) набрала 1,95 миллиона подписей и она объявила о проведении выборов с целью отстранения губернатора от должности. А к 17 марта кампания планирует получить 2 миллиона голосов.

Как указывается в письме Кевина, “В течение многих лет наш штат находится в состоянии, казалось бы, необратимого упадка. В прошлом году Гэвин Ньюсом довел этот спад до полного свободного падения… Благодаря героическим усилиям бесчисленных добровольцев – за пределами Walmarts и Hobby Lobbies, в деловых и религиозных заведениях, посредством организованных митингов и спонтанных встреч – эти клочки бумаги [с подписями] накапливались в захватывающих дух масштабах, превращая море недовольства в водораздел для нашей демократии.

Подпись за подписью, вы создали величайшее гражданское движение в истории Калифорнии. Вы дали нам шанс спасти наш штат. Вы дали нам надежду… За Калифорнию стоит бороться, и эта борьба только начинается”.