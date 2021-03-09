CDC: люди, получившие вакцину от COVID-19, могут собираться без масок

В понедельник Центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о новом руководстве, согласно которому полностью вакцинированные американцы могут собираться с другими вакцинированными людьми в помещении, не надевая маску и не соблюдая социальную дистанцию.

В рекомендациях также говорится, что вакцинированные люди могут собираться с людьми, которые считаются подверженными низкому риску тяжелого заболевания, например, в случае вакцинированных бабушек и дедушек, посещающих здоровых детей и внуков.

Согласно официальной информации, человек считается полностью вакцинированным через две недели после получения последней – второй – дозы вакцины. По данным CDC, на понедельник около 31 миллиона американцев (или 9% населения США) полностью вакцинированы от COVID-19.

При этом в новом руководстве ничего не говорится о посещении ресторанов или других общественных мест.