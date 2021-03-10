По данным американского правительства и независимых экспертов, Кремль развернул масштабную кампанию по дезинформации, нацеленную на подрыв доверия к препаратам Модерна и Пфайзер

Российские спецслужбы ведут активную кампанию по распространению дезинформации об утвержденных в США вакцинах. В Центре глобального взаимодействия США (специальное подразделение в структуре Госдепартамента, занимающееся борьбой с пропагандой) идентифицировали четыре онлайн-медиа, которые используются для публикации негативных материалов о разработках компаний Пфайзер и Модерна. В частности, издания пишут о якобы сомнительной эффективности препаратов, преувеличивают риски побочных эффектов и утверждают, что Пфайзер получил разрешение регулятивных органов по сокращенной процедуре. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил наличие связи упомянутых медиа с Кремлем:

«Мы можем подтвердить, что все четыре медиа контролируются российскими спецслужбами и распространяют дезинформацию, в частности, о двух вакцинах, который были утверждены в США. Абсолютно ясно, что Россия использует старые трюки и потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают жизни».

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналистов о развернувшейся информационной атаке, также отметила, что США готовы бороться с дезинформацией всеми доступными способами:

«Подход и тактика России в распространении дезинформации нам хорошо знакомы. И при каждой возможности мы будем подчеркивать – эти вакцины безопасны», – отметила Псаки.

Подходы и тактика действительно не новые – для распространений «фейков» Кремль использует проверенные ресурсы. Два из них – News Front и Новое Восточное Обозрение – фигурировали в августовском докладе Центра глобального взаимодействия, как, так-называемые, прокси-сайты. Их аудитория и охват существенно отличаются, но цель совпадает – распространение российской дезинформации и пропаганды. Например, в одном из опубликованных материалов ставилось под сомнение происхождение коронавируса, в пандемии, при этом, авторы обвиняли Соединенные Штаты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинения в причастности России к кампании по дезинформации назвал чепухой. Однако данные американских спецслужб подтверждаются также независимыми исследованиями. Альянс по защите демократии Германского Фонда США изучил основные посылы правительственных СМИ Китая, России и Ирана. В опубликованном докладе сообщается, что из 50 самых популярных твитов российских государственных медиа о вакцине компании Пфайзер, 48 были посвящены негативным эффектам от использования препарата, включая сообщения о смерти пациентов.

При этом, в эксклюзивном интервью «Голосу Америки» один из авторов доклада Брет Шафер рассказал, что критика вакцин носит выборочный характер и сосредоточена на попытках подорвать доверие к западным препаратам:

«Один из ключевых выводов нашего доклада заключается в том, что информационная кампания не была направлена на то, чтобы вызвать скептическое отношения к вакцинам в целом. Это не было целью, поскольку у двух стран – у России и Китая – есть свои собственные вакцины, которые они стремятся продавать по всему миру. Поэтому эти государства руководствовались, в первую очередь, геополитическими и экономическими интересами».

Геополитика определила тон посланий и после начала переговоров о возможном сотрудничестве между британо-шведской кампанией AsrtaZeneka и российским «Спутником V». Авторы доклада отметили резкий спад негативных сообщений о западном препарате. Разработку Оксфордского Института не критиковали и в иранских государственных СМИ: Тегеран заключил контракт на поставку вакцины AstraZeneka и власти были заинтересован в том, чтобы убедить население в ее безопасности и эффективности.

Лидерами по числу критических сообщений в СМИ России, Ирана и Китая стали препараты Пфайзер и Модерна. Исследователи Германского Фонда США отметили интересную динамику в освещении вакцин-конкурентов из Китая и России.

«Мы обратили внимание на почти полное отсутствие негативных сообщений в адрес друг друга. Информация в российских СМИ о китайской вакцине отличалась от соответствующих сообщений о западных разработках. Впрочем, интересно и то, что позитивных сообщений также не было. Я думаю, они скорее приняли подход не критиковать, а игнорировать их вакцины».

Впрочем, оценить реальный эффект российской дезинформации, относительно утвержденных в США вакцин исследователям сложно. По словам директора центра информации, демократии и социальной кибербезопасности университета Карнеги-Меллон Кэтлин Карли для подобных кампаний характерны попытки вызвать недоверие среди населения:

«Такая дезинформации создает путаницу и недоверие относительно того, какую вакцину из трех применять. Мы уже видим, что люди боятся вакцин, у которых отличаются показатели эффективности».

Впрочем, основная аудитория для российской дезинформации в отношении западных вакцин находится за пределами США, считает Карли. Производители «Спутник V» уже заключили контракты с правительствами более, чем 40 государств на поставку своей вакцины. В большинстве случаев конкурировать приходилось лишь с китайскими препаратами. Однако ныне все взгляды устремлены на европейский рынок.

«Спутник V» еще не получил разрешение на использование регулирующих органов Евросоюза, но целый ряд стран выразил интерес к покупке вакцины. А Венгрия стала первой европейской страной, начавшей вакцинацию российским препаратом в феврале.

Дарья Диегуц, VOA