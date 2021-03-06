«Длинный запал»: связь конспирологии в медиасфере и событий 6 января

Эксперты по борьбе с дезинформацией в цифровом пространстве представили доклад о том, как «теории заговора» привели к штурму Капитолия

Волны дезинформации в ходе избирательной кампании-2020 в США и после нее сыграли ключевую роль в том, что сторонники Дональда Трампа отправились 6 января штурмовать Капитолий. При этом иностранные источники фальшивок большого вклада в произошедшее не внесли, хотя и старались.

Об этом говорится в объемном докладе «Длинный запал: дезинформация и выборы 2020 года», опубликованном на этой неделе «Партнерством по обеспечению целостности выборов» (Election Integrity Partnership, EIP). В названии используется метафора, говорящая, что запал мятежа, вспыхнувшего 6 января в центре американской столицы, был подожжен задолго до этих событий с помощью ложной информации, провоцирующей рознь: «Вводящие в заблуждение, ложные утверждения и нарративы слились в один мета-нарратив об «украденных выборах», который позже спровоцировал бунт 6 января».

Партнерство EIP, основанное в середине 2020 года, видится многими экспертами как одна из наиболее квалифицированных команд в сфере борьбы с дезинформацией в интернете: в нее вошли специалисты из компании сетевого анализа Graphika, Интернет-обсерватории Стэнфордского университета, Цифровой криминалистической лаборатории «Атлантического Совета» и Центра общественного информирования Университета штата Вашингтон.

В документе размером более чем в 250 страниц сделаны выводы о том, что стало главными причинами серьезного заражения социальных сетей прямой ложью о выборах, теориями заговора и призывами к насилию.

«Супер-распространители» и блокировки

«Супер-распространителями» фэйк-ньюс и конспирологических теорий, по мнению экспертов, стали не фальшивые аккаунты в социальных сетях, а страницы вполне реальные и очень популярные. Когда кто-то из сетевых «инфлюэнсеров», то есть, людей, оказывающих влияние своим образом жизни и высказываниями на десятки или даже сотни тысяч подписчиков, публиковал или продвигал какую-то ложную информацию, она распространялась со скоростью лавины.

В подавляющем большинстве случаев, говорится в докладе, такие «инфлюэнсеры» представляли одну сторону: «Основными вторичными распространителями ложных и вводящих в заблуждение нарративов были проверенные, сертифицированные аккаунты, принадлежащие политически окрашенным медиа правого толка, влиятельным лицам в социальных сетях и политическим деятелям, включая самого президента Трампа и членов его семьи».

Любопытен также вывод доклада о том, что ограничения, наложенные соцсетями на Трампа, а также чистка твитов и постов с блокированием явно фальшивого или призывающего к насилию контента отчасти привели к противоположному эффекту: ««Блокировка учетных записей, удаление или маркировка контента (как непроверенного – Д.Г.) иногда способствовали конспирологическим разговорам о том, что эти социальные платформы «скрывают правду», делая сами эти платформы частью тех слухов, которые они хотели остановить».

EIP рекомендовал соцсетям глубже изучить роль, которую они сыграли в ходе выборов, допуская или даже содействуя распространению дезинформации – для этого эксперты предложили серьезно проинвестировать исследования по выработке специальной политики компаний для таких периодов; увеличить объем тех данных об удалении или взятии на контроль аккаунтов, которыми компании делятся в открытом доступе; больше разъяснять то, какими будут последствия нарушения правил на данной платформе.

Сборная команда интернет-аналитиков также рекомендовала властям штатов и органам самоуправления разработать каналы для общения с гражданским обществом по теме выборов, а разным ветвям федеральной власти США – утвердить правила раскрытия дезинформации и продвигать соответствующие законодательные предложения.

Кристофер Кребс: «Проверка слухов» должна стать службой

Бывший глава Агентства инфраструктурной и кибер-безопасности Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кристофер Кребс (Christopher Krebs), вместе с экспертами комментировавший доклад EIP на мероприятии «Атлантического Совета» 3 марта, заявил, что инициированный им во время пребывания в должности механизм «Проверки слухов» (когда ложная информация из соцсетей официально развенчивалась еще до того, как ее подхватывали широковещательные медиа) должен быть усилен:

«Такая «проверка слухов» должна стать действующей службой. Дезинформация и информационные операции в целом – это часть набора уловок все возрастающего числа государственных и негосударственных субъектов».

Кребс заявил, что из-за прямой вовлеченности администрации Трампа в распространение ложной информации его ведомство на каком-то этапе попросту перестало справляться с задачей по ее эффективному развенчиванию:

«Когда появился слух о том, что с помощью супер-компьютеров и программ ЦРУ в каких-то электронных урнах для голосований голоса изменяются по указанию зомби-диктатора Уго Чавеса, с этим какое-то время можно было справиться, потому что это бродило по Твиттеру, но еще не было подхвачено основными медиа и ньюсмейкерами. Но когда это все достигло больших телесетей, когда это стало распространяться официальными лицами, включая и кандидата Дональда Трампа, «проверки слухов» уже не хватило. Вызов был не соответствующим тем средствам, которыми мы располагали: я мог в одиночку выйти на телевидение и развенчать это, или сделать это для 10 тысяч подписчиков моего Твиттера, но этого не хватало. Примерно в этот момент мы поняли, что просто «проверки слухов» недостаточно».

Самого Кребса Дональд Трамп уволил в середине ноября прошлого года, после того как чиновник регулярно опровергал не имевшие основания утверждения президента о том, что выборы «были украдены».

Бывший глава Агентства инфраструктурной и кибер-безопасности уверен, что в Соединенных Штатах должно быть главное ответственное лицо за борьбу с дезинформацией: «Нужен «царь» по противодействию дезинформации. Я знаю, что все устали от слишком большого количества «царей», но это действительно межведомственный и межплатформенный вопрос. Нам нужно работать над распределением ролей и обязанностей в правительстве, в самой отрасли и в гражданском обществе».

YouTube разблокирует канал Трампа, но когда – неизвестно

Площадкой, наименее способной контролировать распространение «теорий заговора», оказался видео-сервис YouTube. Об этом в ходе представления доклада EIP сказала профессор Университета Штата Вашингтон Кэйт Старберд (Kate Starbird): «YouTube сыграл наихудшую роль в распространении дезинформации о выборах. Мы не можем изучать YouTube так же системно, как другие платформы, но даже если посмотреть на данные Twitter, то там главную роль ресурса дезинформации играли опубликованные на платформе видео с YouTube».

Другие эксперты поддержали эту точку зрения, заявив, что прямые видеотрансляции с распространением ложных сведений со временем будут представлять наибольший вызов для тех, кто борется с дезинформацией.

Отчасти на эту критику ответила глава видеосервиса YouTube Сьюзен Войжицки (Susan Wojcicki), выступая 4 марта в том же «Атлантическом Совете». По ее словам, YouTube обычно применяет правило «трех предупреждений», согласно которому, пользователи получают три «удара» (strike) перед полным удалением учетной записи. Но, как пояснила глава YouTube, бывают исключения, когда учетная запись блокируется более быстро, например, за пропаганду насильственного экстремизма. В частности, как сказала Сьюзен Войжицки, в январе YouTube приостановил действие учетной записи Дональда Трампа сразу после первого предупреждения.

Также Сюзан Войжицки сообщила, что YouTube-канал Дональда Трампа, по-прежнему заблокированный, возможно, будет разблокирован при реализации определенных условий: «Канал остается заблокированным из-за риска подстрекательства к насилию… Однако я хочу подтвердить, что мы снимем блокировку канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился. В соответствии с нашими правилами работает наша система трех предупреждений. Но когда канал будет восстановлен, к нему будут применяться те же правила, что и для всех остальных каналов».

Россия в дезинформации на выборах-2020: значительного влияния не было

Эксперты EIP в «российском» разделе доклада повторили информацию, которая впервые была распространена осенью прошлого года:

«1 сентября 2020 года Facebook и Twitter объявили, что у них есть

рекомендация от ФБР изучить связанный с «Агентством интернет-исследований» (АИИ) сайт PeaceData, который нанимал американских фрилэнсеров для размещения статей под видом фальшивого новостного сервиса, поддерживающего левые политические взгляды. Несколько платформ удалили аккаунты, связанные с этим проектом. В начале октября 2020 года компания Graphika впервые сообщила о наборе личных страниц и веб-сайте, известном как NAEBC, который связан с теми, кто в прошлом работал на АИИ. Речь шла о поддельном сайте якобы крайне правого новостного сервиса NAEBC (Newsroom for American and European Citizens, Редакция для Американских и Европейских Граждан)».

NAEBC, как отмечают авторы доклада, публиковала статьи о якобы произошедшем массовом мошенничестве на выборах в Висконсине, репортаж о недопуске наблюдателей-республиканцев за выборами в Филадельфии, а также материал, «в которой Трамп изображался жертвенным полубогом».

Уже после 3 ноября на интернет-страницах, связанных с NAEBC, основное внимание уделялось программному обеспечению для голосования компании Dominion – в частности, утверждениям, что эта компания связана с «Антифа». «Однако, несмотря на уход на (практически нецензурируемые – Д.Г.) платформы Parler и Gab, …связанные с Россией фальшивые интернет-страницы не достигли какого-либо значительного влияния на целевую аудиторию» – считают эксперты «Партнерством по обеспечению целостности выборов».

Доклад фактически подтвердил вывод, ранее уже высказывавшийся на основании меньшего объема данных: конспирология, усиленная «мегафонным эффектом» социальных сетей, вещательных медиа и «инфлюэнсеров», росла и множилась на американской почве в 2020 году без особой помощи противников США за рубежом. В итоге она привела к вспышке насилия 6 января этого года, и ее эффект может быть снижен только общими усилиями власти, медиа, экспертов и структур гражданского общества – именно вместе они могут научить сограждан отличать опасный фейк от правдивой и спокойной информации, способствующей преодолению раскола.

Данила Гальперович, Голос Америки