Президент США Джо Байден продлил на год санкции против России, принятые ранее в связи с ситуацией в Украине и аннексией Крыма.Об этом сообщается в федеральном реестре – сборнике документов американского правительства.

Санкции были введены ранее администрациями Дональда Трампа и Барака Обамы. Байден решил, что все эти ограничения «должны оставаться в силе» и после 6 марта 2021 года, передает Голос Америки.

«Действия и политика, о которых говорится в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США», – отмечается в пояснительной записке президента.