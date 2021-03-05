22% американцев положительно относятся к России

Ежегодный опрос американского института общественного мнения Gallup, проводимый с целью выяснить отношение американцев к 17 странам, показал, что всего 22% опрошенных положительно относятся к России.

Это рекордно низкий результат. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составил 28%, в 2012 – 50%. По итогам 2021 года негативно к России относятся 77% опрошенных.

Результаты несколько разнятся в зависимости от партийной принадлежности респондентов: 25% сторонников Республиканской партии положительно относятся к РФ, в то время как лишь 16% сторонников Демократической партии придерживаются такого же мнения. Также до рекордно низких показателей упало число тех, кто высказал положительное мнение в отношении Китая – среди опрошенных их оказалось 20%, передает Голос Америки.