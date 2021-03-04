Американской инфраструктуре поставили «тройку с минусом»

Американское общество инженеров-строителей призвало к дополнительным инвестициям в инфраструктуру для приведения ее к безопасному состоянию, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Американское общество инженеров-строителей оценило состояние американской инфраструктуры на «тройку с минусом», отметив ухудшение состояния дорог и мостов из-за многолетнего бездействия федеральных властей, а также необходимость модернизации аэропортов, систем водоснабжения и общественного транспорта.

Общество заявило, что для приведения инфраструктуры к безопасному уровню США должны потратить 5,9 триллиона долларов в ближайшие десять лет, что примерно на 2,6 триллиона больше, чем потратилось бы в обычных условиях.

По заявлению общества, поставленная им оценка отражает «значительные недостатки», хотя и учитывает небольшие улучшения по сравнению с 2017 годом, когда оно поставило «двойку с плюсом».

Последнее частично обусловлено усилиями властей штатов, муниципалитетов и частного сектора по устранению крупных утечек в водопроводных сетях.