Ходорковский: события в Капитолии 6 января нанесли удар по репутации США

Критик Кремля заявил, что американские институты выдержали президентство Трампа, в отличие от России, где, по его мнению, институты разрушены Путиным, передает Служба новостей «Голоса Америки».

По мнению одного из самых резких критиков Кремля, Михаила Ходорковского, президентство Дональда Трампа навредило имиджу США в глазах простых россиян.

Передача власти и беспорядки в Капитолии нанесли удар по репутации Америки как морального лидера в мире, особенно в глазах российской общественности, заявил Ходорковский в эксклюзивном интервью NBC News из Лондона.

Бывший нефтяной магнат, когда-то считавшийся самым богатым человеком России, также призвал президента Джо Байдена ввести персональные санкции против ближайшего окружения президента Владимира Путина.

«Путин – типичный крестный отец, типичный руководитель криминального сообщества, – заявил он. – И для него главным являются интересы именно этого криминального сообщества, а вовсе не страны в целом. Это должны понимать западные лидеры, когда пытаются коммуницировать с ним. Иначе они будут совершать ошибки»

Ходорковский был выслан из России в 2013 году после 10 лет тюрьмы, к которой он был приговорен за мошенничество, уклонение от уплаты налогов и другие экономические преступления.

Несколько международных правозащитных организаций заявили, что судебное преследование Ходорковского было политической местью за его публичную критику Путина.

По словам Ходорковского, указывая на разобщенность и фрагментацию в американском обществе и ложные заявления о фальсификации выборов в США, Путин и его союзники использовали последние недели президентства Трампа для продвижения собственных позиций.

Они использовали хаос в Америке для того, чтобы посеять сомнения в американской системе и восхвалить свою собственную, добавил он.

В то же время он отметил, что американские институты продемонстрировали свою прочность за годы президента Трампа, которого Ходорковский назвал популистом. При этом он отметил, что в России институты разрушены Путиным.

Ходорковский заявил, что отстранить Путина от власти путем мирных протестов не получится и что смена режима может произойти только с применением силы.

Комментируя отравление Навального и смерть других известных оппонентов Путина, Ходорковский сказал, что он смирился с мыслью, что тоже может стать мишенью. По словам Ходорковского, Путин обладает ресурсами всей страны, и если он решит устранить его, то спасти его сможет только Бог.